Пряслова Светлана Владимировна
Стаж 25 лет
Специалист по Смас-лифтингу. По эстетической косметологии: биоревитализация, мезотерапия, плазмолифтинг, ботулинотерапия. Аппаратная косметология: Женео, микротоки, миостимуляция, фотоомоложение. Лазерная косметология: лазерное омоложение кожи, удаление сосудистых звездочек, удаление пигментных пятен. Косметологические процедуры: все виды косметологических уходовых процедур, массажи, чистки, химические пилинги.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 21А кор. 2
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
600 р
Вторичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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