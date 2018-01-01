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  3. Пряслова Светлана Владимировна
Пряслова Светлана Владимировна
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Пряслова Светлана Владимировна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
  • ИПКСЗ, Интернатура по специальности "Дерматовенерология" , 2017 г.
  • ИПКСЗ, Профессиональная переподготовка по специальности "Косметология" , 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Применение аутологической плазмы в практике врача-косметолога", г.Хабаровск, 2019 г.
  • Сертификат "Теория и практика применения филлеров в эстетической медицине", г.Хабаровск, 2018 г.
  • Сертификат "Программы 3D-омоложения", г.Хабаровск, 2018 г.
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Адреса и стоимость приёма
Медэст
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 21А кор. 2
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
600 р
Вторичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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