Пряслова Светлана Владимировна

Сертификат "Применение аутологической плазмы в практике врача-косметолога", г.Хабаровск, 2019 г.

Сертификат "Теория и практика применения филлеров в эстетической медицине", г.Хабаровск, 2018 г.

Сертификат "Программы 3D-омоложения", г.Хабаровск, 2018 г.