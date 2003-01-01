Пшеничнова Наталья Юрьевна
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Публикации для журнала «Новые технологии в акушерстве и гинекологии»: 2015 г.- «Анализ структуры патологии шейки матки при первичном обращении, с целью ранней диагностики патологии шейки матки, личный опыт»,статья в журнале «Новые технологии в акушерстве и гинекологии», 2014 г. «Анализ данных базового обследования пациенток с привычным невынашиванием беременности в рамках предгравидарной подготовки, личный опыт», 2010 г. - « Роль генитальной инфекции в формировании аномальной кольпоскопической картины», статья в журнале «Новые технологии в акушерстве и гинекологии», 2006 г. «Эффекимвность препарата Флюмикон(флюконазол) при лечении вульвовагинального кандидоза у гинекологических больных», 2003 г. - «Медикосоциальные аспекты прерывания беременности на поздних сроках».
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1400 р
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Первичный приём детей
Гинеколог
1400 р
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
1000 р
Гинеколог-эндокринолог
1000 р
Вторичный приём детей
Гинеколог
1000 р
Гинеколог-эндокринолог
1000 р
Загрузка комментариев...