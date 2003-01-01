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  3. Пшеничнова Наталья Юрьевна
Пшеничнова Наталья Юрьевна
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Пшеничнова Наталья Юрьевна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2002 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • "Патология шейки матки с курсом кольпоскопии", ИПКСЗ, 2003 г.
  • "Технология безопасного аборта", "Мануальная вакуумная аспирация", "Медикаментозное прерывание беременности с применением препарата "Пенкрафтон", 2007 г.
  • "Лечебно профилактическая помощь и организация работы в женской консультации", ИПКСЗ, 2008 г.
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Участие в ассоциациях
  • Российская Ассоциация Репродукции Человека.
Опыт работы
  • 2002-2010 гг., МУЗ "Родильный дом №1" ЖК №3, врач акушер-гинеколог.
  • 2010-2011 гг. , МУЗ "Родильный дом №1" ЖК №1, врач акушер-гинеколог .
  • 2011-по настоящее время, МЦ "Доктор Профи", врач акушер-гинеколог.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1400 р
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Первичный приём детей
Гинеколог
1400 р
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
1000 р
Гинеколог-эндокринолог
1000 р
Вторичный приём детей
Гинеколог
1000 р
Гинеколог-эндокринолог
1000 р
12 отзывов

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