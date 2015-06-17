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Птица Юлия Петровна
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Птица Юлия Петровна

Зубной техник
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский колледж, специализация "Зубной техник", 2015 г.
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая", КГБОУ СПО ХГМК от 17.06.2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Зубной техник
По запросу
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