Пугачева-Ковенева Анна Александровна

Психолог, базовый консультант по позитивной психотерапии. Проводит индивидуальные (взрослые), семейные (родители и дети), партнерские консультации, занятия с детьми. Консультации по следующим вопросам и сложностям: в детско-родительских отношениях (проблемы непослушания, агрессивного поведения, адаптации к детскому саду и школе, повышенной тревожности, развития коммуникативных способностей, психосоматические реакции и расстройства, сложности в установлении доверительных отношений с ребенком, консультации по вопросам воспитания), в партнерских отношениях (разрешение семейных конфликтов, ситуации развода, измены, вступление в отношения и выход из них), проблемы личностного самоопределения, поиска себя, депрессии, психосоматики, одиночества и пр.