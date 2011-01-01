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  3. Пугачева-Ковенева Анна Александровна
Пугачева-Ковенева Анна Александровна
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Пугачева-Ковенева Анна Александровна

Психолог
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВФУ, Институт психологии и социальных наук, г. Владивосток, психология 2011г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Базовый курс по позитивной психотерапии, World Association for Positive Psychotherapy (WAPP), г.Хабаровск, 2012г
  • Курс «Основы гештальт-терапии», Московский гештальт институт, г.Хабаровск, 2014-2015гг
  • Мастер-курс по позитивной психотерапии, World Association for Positive Psychotherapy (WAPP), г.Хабаровск, 2016г-настоящее время
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Участие в ассоциациях
  • Член Всемирной Ассоциации Позитивной Психотерапии.
Опыт работы
  • 2015-2017 гг. - психолог, Центр позитивной психотерапии.
  • 2017-настоящее время - психолог, Центр мануальной медицины.
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Адреса и стоимость приёма
Центр мануальной медицины
б-р Амурский, 17
Первичный приём взрослых
Психолог
1500 р
Первичный приём детей
Психолог
1500 р
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