Пулин Егор Викторович
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Лечение пациентов, с использованием современных концепций, технологий и протоколов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
640 р
Хирург-имплантолог
610 р
Консультация детей
Стоматолог-хирург
640 р
Хирург-имплантолог
610 р
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
1500 р
Хирург-имплантолог
1500 р
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