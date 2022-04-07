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Пулин Егор Викторович
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2

Пулин Егор Викторович

Стоматолог-хирург, Хирург-имплантолог
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2009 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология хирургическая", действителен по 07.04.2022 г.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярно проходит курсы повышения квалификации у ведущих стоматологов России.
Участие в ассоциациях
  • Участник большого числа конгрессов и конференций по стоматологии.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
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640 р
Хирург-имплантолог
610 р
Консультация детей
Стоматолог-хирург
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610 р
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
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2 отзыва

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