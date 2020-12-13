  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Казилина Кристина Андреевна
Казилина Кристина Андреевна
6.0
0

Казилина Кристина Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2014 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен по 13.12.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи