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Пушкарева Ольга Васильевна
6.0
0
Пушкарева Ольга Васильевна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Краснореченская, 107А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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