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Пустовой Станислав Иванович
5.7
1

Пустовой Станислав Иванович

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Горьковский МИ, военно-медицинский факультет, лечебно-профилактическое дело
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
1 отзыв

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