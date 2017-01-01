Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Пустынкина Татьяна Дмитриевна
6.0
0
Пустынкина Татьяна Дмитриевна
Врач ЛФК
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, специализация "Педиатрия", 1985 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия".
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации: регулярно (каждые 5 лет).
"Лечебная физкультура и спортивная медицина", ДВГМУ, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Тараданова
Светлана Камардиновна
Физиотерапевт
,
Врач ЛФК
6.3
1
Записаться
Еременко
Елена Анатольевна
Врач ЛФК
6.0
0
Записаться
Ванеева
Алина Николаевна
Врач ЛФК
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...