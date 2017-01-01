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  3. Пустынкина Татьяна Дмитриевна
Пустынкина Татьяна Дмитриевна
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Пустынкина Татьяна Дмитриевна

Врач ЛФК
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, специализация "Педиатрия", 1985 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия".
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации: регулярно (каждые 5 лет).
  • "Лечебная физкультура и спортивная медицина", ДВГМУ, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
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