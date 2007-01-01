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Пяк Вячеслав Енгынович
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Пяк Вячеслав Енгынович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Окончил Дальневосточный государственный медицинский университет стоматологический факультет, по специальности стоматология в 2007 году.
  • Прошел клиническую интернатуру на базе Института повышения квалификации специалистов здравоохраниения.
  • Имеет сертификат специалиста по специальности стоматология, сертификат по специальности стоматология терапевтическая, по специальности стоматология ортопедическая, организация здравоохранения и общественное здоровье.
Курсы повышения квалификации
  • Проходил повышение квалификации: «Медико-технологические алгоритмы в стоматологии», «Восстановление зубов со значительным разрушением коронковой части», «Технология работы в 4 руки» «Мифы и реальности современного отбеливания зубов. Как сделать сложное простым. Оптимизация сложных методик реставраций».
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Кореан Дент
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
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