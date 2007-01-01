Пяк Вячеслав Енгынович
Стаж не указан
Профессиональные компетенции:
-Лечение кариеса и его осложнений (пульпита, периодонтита) с использованием новейших методик и материалов.
-Профессиональная гигиена полости рта.
-Лечение заболеваний пародонта (гингивит, пародонтит).
-Работа с коффердамом
-Отбеливание зубов.
-Эстетические реставрации, в том числе, прямыми композитными винирами.
-Лечение кариеса и его осложнений (пульпита, периодонтита) с использованием новейших методик и материалов.
-Профессиональная гигиена полости рта.
-Лечение заболеваний пародонта (гингивит, пародонтит).
-Работа с коффердамом
-Отбеливание зубов.
-Эстетические реставрации, в том числе, прямыми композитными винирами.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Краснореченская, 189
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Стоматолог-терапевт
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Стоматолог-ортопед
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