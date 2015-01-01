Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Пятко Виталий Эдуардович
6.0
0
Пятко Виталий Эдуардович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
Сертификат специалиста "Анестезиология и реаниматология", ДВГМУ, выдан 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии", ДВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Заватин
Ярослав Петрович
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Климов
Андрей Викторович
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
,
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Бахрамов
Сергей Юрьевич
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...