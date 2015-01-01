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Пятко Виталий Эдуардович
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Пятко Виталий Эдуардович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Анестезиология и реаниматология", ДВГМУ, выдан 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии", ДВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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