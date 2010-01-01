  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Радомская Тамара Александровна
Радомская Тамара Александровна
6.0
0

Радомская Тамара Александровна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Горьковский Государственный медицинский институт им. С.М. Кирова, Лечебное дело, 1980 г.
  • Интернатура, на базе ЛПУ, Акушерство и гинекология, 1983 г.
  • Переподготовка на базе ЛПУ, Ультразвуковая диагностика, 1991 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи