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Радомская Тамара Александровна
6.0
0
Радомская Тамара Александровна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Горьковский Государственный медицинский институт им. С.М. Кирова, Лечебное дело, 1980 г.
Интернатура, на базе ЛПУ, Акушерство и гинекология, 1983 г.
Переподготовка на базе ЛПУ, Ультразвуковая диагностика, 1991 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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