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Рахимова Ситора Нуриддиновна
6.3
1
Рахимова Ситора Нуриддиновна
Хирург
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет по программе "Хирургия", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член Российского общество хирургов.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
1 отзыв
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