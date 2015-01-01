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  3. Рахимова Ситора Нуриддиновна
Рахимова Ситора Нуриддиновна
6.3
1

Рахимова Ситора Нуриддиновна

Хирург
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
  • ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет по программе "Хирургия", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российского общество хирургов.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
1 отзыв

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