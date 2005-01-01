Рамзина Татьяна Николаевна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Специалист с опытом работы, специализируется по воспалительным заболеванием органов малого таза, консервативному лечению миомы матки, индивидуальному подбору методов женской контрацепции. Большой опыт применения новейших препаратов в современном лечении нарушений менструального цикла, предменструального синдрома, климактерических расстройств. Владеет методиками гистероскопии, аспирации полости матки, радиоволновым и лазерным лечением шейки матки, пластической хирургией.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
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Гинеколог
По запросу
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