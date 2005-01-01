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  3. Рамзина Татьяна Николаевна
Рамзина Татьяна Николаевна
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Рамзина Татьяна Николаевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", присвоена квалификация врач-лечебник, 1993 г. окончания.
  • Интернатура "Областная больница г. Петропавловска-Камчатского" по специальности "Акушерство и гинекология", присвоена квалификация врач-акушер-гинеколог – 1994 год
  • Ординатура "Дальневосточный государственный медицинский университет" по специальности "Акушерство и гинекология", присвоена квалификация врача-акушера-гинеколога – 2005 год
Курсы повышения квалификации
  • "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" по специализации эндокринология в акушерстве и гинекологии – 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Консультация взрослых
Гинеколог
По запросу
5 отзывов

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