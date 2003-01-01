  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Раренко Наталья Витальевна
Раренко Наталья Витальевна
6.0
0

Раренко Наталья Витальевна

УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия по специальности "Лечебное дело" (г. Благовещенск), 2003-2009 гг.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 2009-2010 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Цикл первичной переподготовки по специальности "Ультразвуковая диагностика", ИПКСЗ, 2010г.
  • Цикл усовершенствования "УЗД сердца и сердечно-сосудистой системы", ИПКСЗ, 2011г.
  • Цикл усовершенствования "УЗИ костно-мышечной системы", ИПКСЗ, 2015г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач УЗД, ГБУЗ "Вяземская ЦРБ", 2010-2014 гг.
  • Врач УЗД, Хабаровский диагностический центр, С 2014г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи