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Раренко Наталья Витальевна
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Раренко Наталья Витальевна
УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
Амурская Государственная Медицинская Академия по специальности "Лечебное дело" (г. Благовещенск), 2003-2009 гг.
Интернатура по специальности "Терапия", 2009-2010 гг.
Курсы повышения квалификации
Цикл первичной переподготовки по специальности "Ультразвуковая диагностика", ИПКСЗ, 2010г.
Цикл усовершенствования "УЗД сердца и сердечно-сосудистой системы", ИПКСЗ, 2011г.
Цикл усовершенствования "УЗИ костно-мышечной системы", ИПКСЗ, 2015г.
Повышение квалификации на базе ИПКСЗ, 2015г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач УЗД, ГБУЗ "Вяземская ЦРБ", 2010-2014 гг.
Врач УЗД, Хабаровский диагностический центр, С 2014г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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