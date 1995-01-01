Раров Андрей Анатольевич
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Направление деятельности: хирургия кисти, интрамедуллярный блокируемый остеосинтез длинных костей, артроскопия коленного сустава, коррекция деформаций конечностей, стоп. Оперативное лечение переломов современными имплантатами.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1100 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
900 р
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