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Ратнер Борис Владимирович
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Ратнер Борис Владимирович
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1982 г. окончания.
ДВГМУ, Первичная специализация по специальности "Психиатрия-наркология", 2000 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Психиатрия-наркология", 2016 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
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