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Райлян Оксана Константиновна
6.5
2
Райлян Оксана Константиновна
Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
Государственный Университет Медицины и Фармакологии имени Николая Тестемицану, специализация "Стоматология", 1994 год окончания.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая, 2015 г.
ДВГМУ, Переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровская стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 4
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
2 отзыва
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