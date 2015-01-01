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  3. Райлян Оксана Константиновна
Райлян Оксана Константиновна
6.5
2

Райлян Оксана Константиновна

Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
  • Государственный Университет Медицины и Фармакологии имени Николая Тестемицану, специализация "Стоматология", 1994 год окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая, 2015 г.
  • ДВГМУ, Переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровская стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 4
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
2 отзыва

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