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Разимова Айсель Асиф кызы

Разимова Айсель Асиф кызы

Стоматолог общей практики
Стаж 1 год
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
400 р
Консультация детей
Стоматолог общей практики
400 р

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