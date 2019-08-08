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  3. Разумова Надежда Вадимовна
Разумова Надежда Вадимовна
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Разумова Надежда Вадимовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ в 2017, врач-невролог
Курсы повышения квалификации
  • свидетельство об аккредитации специалиста № 332400027364 (по педиатрии)
  • аккредитация по неврологии от 08.08.2019
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1400 р
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