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  3. Рец Тамара Александровна
Рец Тамара Александровна
5.7
1

Рец Тамара Александровна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1970 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
Бесплатно
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