Решетникова Елизавета Дмитриевна
Стаж 2 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запуск речи, развитие речевых навыков, работа с детьми с 2-х летнего возраста, игровая терапия, артикуляционный массаж, дыхательная гимнастика, работает с программой море словесности по коррекции дисграфии
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём взрослых
Логопед-дефектолог
По запросу
Первичный приём детей
Логопед-дефектолог
600 р
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