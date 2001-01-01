  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ри Сун Бок
Ри Сун Бок
6.0
0

Ри Сун Бок

Педиатр
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2001 г. окончания.
  • Интернатура, Детская городская поликлиника № 3 г. Хабаровск, Педиатрия, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Педиатрия, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи