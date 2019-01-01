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Родионов Антон Андреевич
Родионов Антон Андреевич
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности Педиатрия, 2019 г.
Дальневосточный государственный медицинский университет, Ординатура, 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
ул. Калинина, 25А
Консультация детей
Педиатр
2800 р
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