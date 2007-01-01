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  3. Родионова Оксана Михайловна
Родионова Оксана Михайловна
6.3
5

Родионова Оксана Михайловна

Педиатр
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2007 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 3
Первичный приём детей
Педиатр
1250 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1100 р
5 отзывов

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