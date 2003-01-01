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Родионова Ольга Валерьевна
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Родионова Ольга Валерьевна
Мануальный терапевт
,
УЗИ-специалист
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2005 г.
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2006 г.
ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2010 г.
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2015 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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