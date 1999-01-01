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Рожнова Людмила Николаевна
6.3
4
Рожнова Людмила Николаевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Хабаровск. 1999г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
4 отзыва
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