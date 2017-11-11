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Рогова Виктория Владимировна
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Рогова Виктория Владимировна
Зубной врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Комсомольское-на-Амуре медицинское училище, специализация "Зубной врач", 2002 г. окончания.
Сертификат "Стоматология", действителен с 11.11.2017г.- 11.11.2022г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №18
ул. Рокоссовского, 18А
Консультация взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
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