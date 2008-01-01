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Романцова Наталья Валентиновна
6.3
0
Романцова Наталья Валентиновна
Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
ДВГМУ, интернатура "Неврология", 1990 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Неврология, 2008 г.
ИПКСЗ, Неврология, 2013 г.
ИПКСЗ, Неврология, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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