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  3. Романцова Наталья Валентиновна
Романцова Наталья Валентиновна
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Романцова Наталья Валентиновна

Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • ДВГМУ, интернатура "Неврология", 1990 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Неврология, 2008 г.
  • ИПКСЗ, Неврология, 2013 г.
  • ИПКСЗ, Неврология, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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