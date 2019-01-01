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Романюк Дарья Павловна

Романюк Дарья Павловна

Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • 2019 г. - Дальневосточный государственный медицинский университет по специальности "Педиатрия"
  • 2021 г. - ординатура по специальности "Акушерство и гинекология"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Гинеколог в ГКБ им.проф. Г.Л. Александровича
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
1700 р

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