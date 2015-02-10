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  3. Ромащенко Надежда Николаевна
Ромащенко Надежда Николаевна
5.8
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Ромащенко Надежда Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Оториноларингология", 1991 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Отоларингология", выдан ИПКСЗ от 14.02.2015 г. действует по 13.02.2020 г.
  • Сертификат "Эндоскопия", выдан ИПКСЗ от 10.02.2015 г. действует по 09.02.2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
1 отзыв

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