Ромащенко Надежда Николаевна

Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:

Диагностика и лечение пациентов с различными заболеваниями оториноларингологического профиля у мужчин и женщин. Хорошо владею всеми диагностическими методами применяемыми в амбулаторной оториноларингологии, включая эндоскопические методы обследования. Владею всеми навыками по оказанию помощи лор пациентам, включая операции, перевязки, блокады, и прочие.