Ромащенко Надежда Николаевна
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
Диагностика и лечение пациентов с различными заболеваниями оториноларингологического профиля у мужчин и женщин. Хорошо владею всеми диагностическими методами применяемыми в амбулаторной оториноларингологии, включая эндоскопические методы обследования. Владею всеми навыками по оказанию помощи лор пациентам, включая операции, перевязки, блокады, и прочие.
Диагностика и лечение пациентов с различными заболеваниями оториноларингологического профиля у мужчин и женщин. Хорошо владею всеми диагностическими методами применяемыми в амбулаторной оториноларингологии, включая эндоскопические методы обследования. Владею всеми навыками по оказанию помощи лор пациентам, включая операции, перевязки, блокады, и прочие.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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