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Ротарь Юлия Александровна
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0
Ротарь Юлия Александровна
Акушер-гинеколог
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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Центрального района
ул. Запарина, 8
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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