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Ровальчук Владимир Юрьевич
6.0
0
Ровальчук Владимир Юрьевич
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Экас
ул. Краснореченская, 53
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
0 отзывов
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