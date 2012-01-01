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  3. Рудакова Елена Михайловна
Рудакова Елена Михайловна
5.7
1

Рудакова Елена Михайловна

Нефролог, Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • 2012г. - ДВГМУ по специальности «Лечебное дело»
  • 2013г. - интернатура по специализации «Терапия»
Курсы повышения квалификации
  • 2014г. - повышение квалификации по специализации «Нефрология», ИПКСЗ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

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