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  3. Руденко Марина Юрьевна
Руденко Марина Юрьевна
6.3
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Руденко Марина Юрьевна

Нефролог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ "Актуальные вопросы в нефрологии" , ДГМУ, 2016 г
Участие в ассоциациях
  • Российское диализное общество.
Опыт работы
  • Врач - интерн, по специальности "Педиатрия", "Дорожная больница на ст. Хабаровск-1", 1993 г. - 1994 г.
  • Врач - нефролог, отделения гемодиализа и эфферентной хирургии крови, "Дорожная больница на ст. Хабаровск-1", 1994 г. - 2001 г.
  • Врач - нефролог, заведующий нефрологического отделения с гемодиализом и ЭХК, 2001 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Нефролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Нефролог
900 р
1 отзыв

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