Руденко Марина Юрьевна

20 научных публикаций,
3 рационализаторских предложения,
более 30 разработок новых методик лечения.
победитель краевого конкурса "Признания", лучший работник
здравоохранения Хабаровского края (2004, 2010)
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ТУ "Актуальные вопросы в нефрологии" , ДГМУ, 2016 г
Участие в ассоциациях
Российское диализное общество.
Опыт работы
Врач - интерн, по специальности "Педиатрия", "Дорожная больница на ст. Хабаровск-1", 1993 г. - 1994 г.
Врач - нефролог, отделения гемодиализа и эфферентной хирургии крови, "Дорожная больница на ст. Хабаровск-1", 1994 г. - 2001 г.
Врач - нефролог, заведующий нефрологического отделения с гемодиализом и ЭХК, 2001 г. - н.в.
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