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Рукман Анастасия Александровна

Рукман Анастасия Александровна

Стоматолог общей практики
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы
  • Врач стоматолог общей практики в клиники "Доктор Стом" с 2023 года по н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
400 р

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