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Румянцева Елена Владимировна

Румянцева Елена Владимировна

Рентгенолог
Стаж 39 лет
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Информация о враче
Образование
  • Первый Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова - Высшее образование - специалитет, магистратура "Лечебное дело" 1990г.
  • Центральный институт усовершенствования врачей - Ординатура "Медицинская радиология" 1992г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Компьютерная и магнитно-резонансная томография сердца и сосудов" 2010 год
  • Повышение квалификации "Организация здравоохранения и общественное здоровье" 2019 год
  • Повышение квалификации, сертификационный курс по специальности рентгенология 2020 год
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
МиР японской медицины
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 кор. 5

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