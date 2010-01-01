Рязанцева Наталия Алексеевна
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Более 10 лет провожу индивидуальные и групповые занятия для будущих мам по темам - "Грудное вскармливание", "Психологии плода и новорожденного", "Малыш дома".
Профилактический прием ребенка до года - 1500 р.
Консультации по уходу за новорожденным и грудному вскармливанию - 1700 р.
Профилактический прием ребенка до года - 1500 р.
Консультации по уходу за новорожденным и грудному вскармливанию - 1700 р.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Педиатр
1100 р
Вторичный приём детей
Педиатр
900 р
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