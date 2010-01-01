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  3. Рязанцева Наталия Алексеевна
Рязанцева Наталия Алексеевна
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Рязанцева Наталия Алексеевна

Неонатолог, Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Врач-педиатр", 1980 г. окончания.
  • Интернатура по педиатрии, Детская клиническая больница №9, 1980 - 1981 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Педиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - неонатолог, Родильное отделение, Городской Больницы №11, 1981 - 1987 гг.
  • Врач - неонатолог, Родильный дом №1, 1987 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Педиатр
1100 р
Вторичный приём детей
Педиатр
900 р
0 отзывов

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