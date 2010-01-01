Рязанцева Наталия Алексеевна

Более 10 лет провожу индивидуальные и групповые занятия для будущих мам по темам - "Грудное вскармливание", "Психологии плода и новорожденного", "Малыш дома".



Профилактический прием ребенка до года - 1500 р.

Консультации по уходу за новорожденным и грудному вскармливанию - 1700 р.