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Рыбченко Виталий Григорьевич
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Рыбченко Виталий Григорьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
  • Интернатура, на базе ЛПУ, Акушерство и гинекология, 1994 г.
Курсы повышения квалификации
  • Переподготовка, ХГМИ, Анестезиология и реаниматология, 1996 г.
  • ИПКСЗ, Анестезиология и реаниматология, 2009 г.
  • ДВГМУ, Трансфузиология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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