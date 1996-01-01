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Рыбченко Виталий Григорьевич
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Рыбченко Виталий Григорьевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
Интернатура, на базе ЛПУ, Акушерство и гинекология, 1994 г.
Курсы повышения квалификации
Переподготовка, ХГМИ, Анестезиология и реаниматология, 1996 г.
ИПКСЗ, Анестезиология и реаниматология, 2009 г.
ДВГМУ, Трансфузиология, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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