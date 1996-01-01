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Рыбина Марина Николаевна
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0
Рыбина Марина Николаевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
Интернатура по специальности "Оториноларингология", 1998 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов
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