Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Рычкова Ольга Викторовна
6.0
0
Рычкова Ольга Викторовна
Кардиолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России 2017, Сертификационный цикл «Кардиология»
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член Российского кардиологического общества
Опыт работы
Врач - терапевт, Приемное отделение ДКБ, 2012 г. - 2017 г.
Врач - кардиолог, Кардиологическое отделение ДКБ, 2017 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Баяхчан
Лариса Станиславовна
Кардиолог
,
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Лойфман
Виталий Михайлович
Кардиолог
6.6
2
Записаться
Агиевич
Татьяна Борисовна
Кардиолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...