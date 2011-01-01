  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Рычкова Ольга Викторовна
Рычкова Ольга Викторовна
6.0
0

Рычкова Ольга Викторовна

Кардиолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
  • ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России 2017, Сертификационный цикл «Кардиология»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российского кардиологического общества
Опыт работы
  • Врач - терапевт, Приемное отделение ДКБ, 2012 г. - 2017 г.
  • Врач - кардиолог, Кардиологическое отделение ДКБ, 2017 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи