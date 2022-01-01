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Рыжакова Анастасия Григорьевна

Рыжакова Анастасия Григорьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
  • Воронежский Государственный Медицинский Университет им. Н.Н. Бурденко (стоматология), 2022г.
  • Ординатура по специальности терапевтическая стоматология “Белгородский государственный национальный исследовательский университет”, 2023г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Конусно-лучевая компьютерная томография как обязательный инструмент в терапевтической стоматологии».
  • Повышение квалификации «Принципы работы и использование аппарата Vector в пародонтологии».
  • Повышение квалификации, практический курс “Большая энциклопедия по реставрации передних зубов от А до я” Крутиков Д.В.
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
650 р

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