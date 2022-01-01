Рыжакова Анастасия Григорьевна
Стаж 2 года
Мои профессиональные навыки:
- Консультирование, диагностика и лечение пациентов с заболеваниями полости рта
- Профессиональная гигиена полости рта взрослых
- Лечение и профилактика кариеса зубов, в том числе, осложненных форм кариеса (пульпит, периодонтит)
- Лечение некариозных поражений тканей зуба
- Профессиональное отбеливание зубов системой Zoom
- Консультирование, диагностика и лечение пациентов с заболеваниями полости рта
- Профессиональная гигиена полости рта взрослых
- Лечение и профилактика кариеса зубов, в том числе, осложненных форм кариеса (пульпит, периодонтит)
- Лечение некариозных поражений тканей зуба
- Профессиональное отбеливание зубов системой Zoom
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
650 р