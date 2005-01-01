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Рыхлевич Владислав Игоревич
6.0
0
Рыхлевич Владислав Игоревич
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Главный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, "Стоматология ортопедическая", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Сёстры
ул. Ленина, 18
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
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Vir Dent
ул. Суворова, 51
Консультация взрослых
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