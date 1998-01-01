Рыков Александр Геннадьевич
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Направление деятельности: эндопротезирование суставов, артроскопия. Заслуженный врач РФ, профессор. Разработал и внедрил в клиническую практику методики артроскопии коленного сустава при травматических гемартрозах, операции эндопротезирования тазобедренного, коленного, плечевого и локтевого суставов в регионе Дальнего Востока РФ. Выполнил более 8000 операций на органах опоры и движения, более 1000 эндопротезирований тазобедренного, и более 400 – коленного суставов, более 1500 артроскопий различных суставов. Является научным консультантом 4-х кандидатских диссертаций. Опубликовал более 150 научных статей. Лауреат конкурса «Призвание 2003» и премии губернатора Хабаровского края 2010.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
3600 р
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
2500 р
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