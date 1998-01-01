Рыков Александр Геннадьевич

Направление деятельности: эндопротезирование суставов, артроскопия. Заслуженный врач РФ, профессор. Разработал и внедрил в клиническую практику методики артроскопии коленного сустава при травматических гемартрозах, операции эндопротезирования тазобедренного, коленного, плечевого и локтевого суставов в регионе Дальнего Востока РФ. Выполнил более 8000 операций на органах опоры и движения, более 1000 эндопротезирований тазобедренного, и более 400 – коленного суставов, более 1500 артроскопий различных суставов. Является научным консультантом 4-х кандидатских диссертаций. Опубликовал более 150 научных статей. Лауреат конкурса «Призвание 2003» и премии губернатора Хабаровского края 2010.