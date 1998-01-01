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Рыков Александр Геннадьевич
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Рыков Александр Геннадьевич

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебный факультет, 1978 г. окончания.
  • ХГМИ, клиническая ординатура, 1978 г. - 1980 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член общества травматологов ортопедов РФ и член ААОS.
Опыт работы
  • Врач - травматолог, Краевая больница г. Хабаровск, 1980 г. - 1983 г.
  • Врач - травматолог, Городская больница г. Комсомольск на Амуре, 1983 г. - 1986 г.
  • Заведующий отделением травматологии и ортопедии, Дорожная больница г. Хабаровск, 1986 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
3600 р
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
2500 р
0 отзывов

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