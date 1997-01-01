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Рыкова Марина Геннадьевна
5.7
1
Рыкова Марина Геннадьевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года
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Информация о враче
Образование
АГМА, Специальность "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура Неврология, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Неврология, 2007 г.
ИПКСЗ, Порядок организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицин, 2019 г.
ИПКСЗ, Неврология, 2017 г.
ИПКСЗ, Неврология, 2012 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
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