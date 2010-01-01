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Сафарова Алла Владимировна
Сафарова Алла Владимировна
Стоматолог
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности "Стоматология", 2010 г. окончания.
Дальневосточный государственный медицинский университет, интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения, по специальности "Стоматология терапевтическая", 2015 г.
Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения, по специальности "Стоматология терапевтическая", 2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Люмьер
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
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