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Сафронова Елена Васильевна
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Сафронова Елена Васильевна
Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Заслуженный врач России.
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Информация о враче
Образование
Читинский медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1976 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Муравьёва-Амурского, 11
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
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