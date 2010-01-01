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  3. Сагон Алексей Сергеевич
Сагон Алексей Сергеевич
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Сагон Алексей Сергеевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2010 г. окончания.
  • Интернатура, 2011 г. окончания.
  • Сертификат по стоматологии хирургической действителен до 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тубер
ул. Марсовая, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Тубер 2
ул. Ленина, 28
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
4 отзыва

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