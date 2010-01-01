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Сагон Алексей Сергеевич
6.3
4
Сагон Алексей Сергеевич
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2010 г. окончания.
Интернатура, 2011 г. окончания.
Сертификат по стоматологии хирургической действителен до 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тубер
ул. Марсовая, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Тубер 2
ул. Ленина, 28
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4 отзыва
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