Салтыков Ярослав Константинович
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
ул. Карла Маркса, 91В
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 3
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
ул. Королёва, 13
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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