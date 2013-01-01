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  3. Салтыков Ярослав Константинович
Салтыков Ярослав Константинович
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Салтыков Ярослав Константинович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, стоматологический факультет, 2013 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Студия Спа
ул. Карла Маркса, 91В
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
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