Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Самохин Р. А.
6.0
0
Самохин Р. А.
Гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кадильникова
Анастасия Сергеевна
Гинеколог
,
Акушер-гинеколог
6.3
4
Записаться
Базелишина
Елена Юрьевна
Гинеколог
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
6.6
1
Записаться
Морозова
Валентина Альбертовна
Гинеколог
6.0
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...